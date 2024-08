Genova. Lutto nel mondo politico e culturale per la morte di Leila Maiocco. L’attivista, una delle voci più forti del comitato Donne lavoro e ambiente di Cornigliano – quello che battagliò per far spegnere l’altoforno dell’Ilva – si è spenta oggi, giovedì 1 agosto, a 68 anni, dopo una lunga malattia.

Leila Maiocco a Genova non era conosciuta solo per la sua lotta con le Donne di Cornigliano. Ex funzionaria del Comune, ultimamente, dopo la pensione, si era impegnata nell’istituzione del Museo dell’emigrazione. Dal 1985 al 2000 aveva guidato il Centro civico di Cornigliano.

Ma Maiocco era diventata una figura di riferimento anche nella Capitale dove aveva lavorato per la Biblioteca di Roma a partire dal 2000. Più recentemente il ritorno a Genova, e in politica, nel consiglio del municipio Medio Ponente.

Femminista convinta e scrittrice, aveva anche scritto il libro “Passioni d’acciaio” insieme al giornalista Roberto Orlando.