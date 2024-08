Il Genoa sbanca Monza: è subito Pinamonti-gol al Power Stadium

MONZA 0 VS GENOA 1 (51′ Pinamonti)

98′ Termina la partita contro un Monza che ci crede fino alla fine, con addirittura Pizzignacco davanti l’area di rigore. Termina 0 a 1, decisiva la rete di Pinamonti.

95′ Finale molto acceso, arriva un’altra ammonizione, questa volta per il Monza. Pablo Mari alza troppo la gamba insaccando i tacchetti sul giocatore genoano.

92′ Ammonito Malinovsky, intervento molto irruento su Gagliardini che, aprendo il braccio, ferisce l’ex Inter al volto aprendogli una ferita. Aumenteranno i minuti di recupero per le medicazioni in campo.

90′ Scocca il novantesimo con l’ammonizione di Thorsby, saranno 6 i minuti di recupero.

89′ Duric prova la sponda in area dopo il cross da fuori, la spizzata termina però sul fondo siccome nessun giocatore ha tagliato in area.

88′ Punizione dalla trequarti per il Genoa a poco dal termine che termina con la rimessa dal fondo per il Monza, molto aggressivo in questi frangenti cercando di acciuffare almeno il pari.

84′ Vignato cerca il gol dopo il cross di Birindelli, pallone non impattato precisamente ed uscito sul fondo. La pausa è servita a Nesta per operare l’ultimo cambio, dentro Pereira (ex del match oltre ad Izzo e Pinamonti) per Birindelli.

83′ Kyriakopoulos tenta la conclusione, gran botta centrale che Gollini para ma non blocca. Genoa che però riesce ad uscire da una brutta situazione con Vogliacco che spedisce via il pallone dopo il calcio d’angolo del Monza.

78′ Brivido incredibile per il Genoa, Gollini si ‘addormenta’ e per poco non prende un gol molto ambiguo. Il neoentrato mette un cross in mezzo che nessuno prende, girando molto colpisce il palo interno e rimbalza dolcemente sulle mani dell’ex Atalanta. Probabilmente l’estremo difensore rossoblù si aspettava un tocco e si stava preparando ad un intervento, perdendo il tempo in una palla non troppo difficile.

77′ Incursione laterale con Messias, si accentra e serve Frendrup che calcia forte e basta. Pallone di molto a lato.

75′ Utilizzati altri due slot per i cambi da Nesta: dentro Vignato e Gagliardini per Izzo e Mota.

73′ Che occasione per il Genoa. Pallone messo in area da Messias e controllato così così da Zanoli, pallone scodellato fuori con Malinovsky che prova il tiro. Conclusione che diventa un passaggio per Thorsby che da solo in area tenta il tiro di prima, pallone di poco a lato e grande occasione sciupata.

71′ Kyriakopoulos cerca il cross ma trova Vogliacco davanti a lui. Discussione con l’arbitro perchè il greco voleva il rigore dopo il tocco di gomito del genoano, ma il braccio era attaccato al corpo. Cooling break adesso dopo il calcio d’angolo del Monza, pallone uscito a lato dopo il colpo di testa di un giocatore biancorosso.

66′ Come predetto, esce lo scorer del match Pinamonti e subentra Ekuban.

65′ Calcio d’angolo per il Monza, Mari calcia di testa senza inquadrare la porta. Pinamonti a terra con i crampi, girandosi verso la panchina chiamando il cambio. Ekuban pronto a rientrare, con Gilardino già senza cambi al 66′.

62′ Cambi tattici per il Genoa, con Messias che affianca Pinamonti in attacco e disposizione ancora più contenuta per il Genoa, con un simil 3-4-1-2 con Malinovsky dietro a Pinamonti e Messias, Thorsby in mezzo al campo per incrementare il fisico assieme a Frendrup.

61′ Cambi anche per Nesta. Dentro Duric e Caprari, gli fanno spazio Petagna e Maldini.

60′ Triplo cambio per Gilardino che rileva Sabelli, Vitinha e Badelj per Zanoli, Thorsby e Malinovsky.

58′ Petagna subentra in area e calcia basso a cercare l’angolino. Rete che si muove ed illusione del gol, ma il pallone accarezza la parte laterale della porta uscendo sul fondo. Ammonito De Winter per proteste.

56′ Scontro di Sabelli con Kyriakopoulos, il laterale genoano esce momentaneamente dal campo zoppicando, ma non sembra nulla di serio.

51′ Rimessa laterale del Monza dopo una grande giocata di Maldini con il tacco per Bondo. Il francese riesce a prendere la rimessa, anche se la palla viene subito riconquistata dagli ospiti.

48′ Punizione per il Monza, ribattuta di Vogliacco che ribalta il Genoa in attacco con Messias. Pallone per Frendrup che tocca male, il pallone diventa quasi un assist per Pinamonti che si lascia cadere e chiede il rigore. Il gioco continua però normalmente, Mariani non ravvisa il tocco e quindi il possibile penalty.

46′ Pinamonti travolto da Mari, ma l’arbitro concede il vantaggio al Genoa continuando a mantenere la palla nella metà campo del Monza.

45′ Si riprende, Genoa subito in attacco.

Secondo tempo

52′ Termina con il Genoa in vantaggio il primo tempo di Monza vs Genoa.

51′ Gol alla prima da titolare di Pinamonti con il Genoa, grande stacco e girata di testa che batte Pizzignacco, mettendo il pallone dove il portiere non può arrivare. Genoa in vantaggio a poco dal gol annullato del Monza.

49′ Confermato l’offside di Petagna e quindi gol annullato. Punizione del Genoa spedita in rimessa laterale da Gollini.

48′ Il Monza segna la rete su cross con Maldini dopo la grande parata sulla capocciata di Gollini. Tap in vincente del figlio d’arte ad infilzare la rete, ma l’arbitro annulla il gol per un fuorigioco iniziale di Petagna ad inizio azione. Posizione però ancora da valutare.

45′ Assegnati 6 minuti di recupero con il Monza in attacco, ennesima azione annullata dalla grande prestazione del reparto difensivo genoano.

43′ Gilardino è obbligato ad usare il primo slot dei cambi. Bani si accascia a terra dolorante, al suo posto Vogliacco.

42′ Gilardino richiamato dall’arbitro dopo le grandi proteste avvenuto dopo uno scontro di gioco tra Pessina e Vitinha. Il numero 9 si allunga il pallone e Pessina sfiora probabilmente il pallone con la punta, per poi travolgere il portoghese. La recriminazione arriva per il mancato fallo ravvisato.

38′ Ammonito Izzo per proteste contro il direttore di gara.

37′ Vitinha scorre il pallone e arriva indisturbato sul fondo, senza trovare l’assist per Pinamonti ma guadagnando il calcio d’angolo. Proteste da parte della panchina del Monza che voleva però la punizione dopo un tocco del numero 9 ai danni di Izzo.

36′ Prima conclusione in rossoblù per Pinamonti, tiro ampiamente sopra la traversa.

30′ Pallone al Monza dopo lo stop, Messias torna in campo dopo le medicazioni.

27′ Si riprende, subito incursione per il Genoa. Ora gioco nuovamente fermo per un contrasto tra Bondo e Messias, entrambi rimasti a terra.

25′ Piccolo stop per il cooling break e per gli ultimi accorgiamenti da parte dei due mister.

22′ Genoa molto organizzato, in fase di non possesso la squadra è schierata complementarmente al Monza, con il 3-4-2-1. In pressione sempre un laterale ed una mezzala a ‘tappare’ le linee di passaggio, rendendo il centrocampo una scatola ermetica.

21′ Prima conclusione in porta della partita del Monza. Maldini carica il tiro dai 20 metri, ma è troppo debole e centrale per impensierire Gollini.

19′ Punizione dalla trequarti per il Genoa. Il calcio da fermo si conclude con un tiro sul fondo di Badelj.

17′ Che azione incredibile, che dialogo tra Pinamonti e Messias. Azione tutta di prima tra il neoqacuisto rossoblù e il brasiliano che tocca con il tacco e serve l’ex Inter, sponda per Messias che dalla distanza esplode il sinistro, pallone fuori di pochissimo.

16′ Ci prova adesso il Genoa. Martin cerca dentro Pinamonti che, cercando l’acrobazia, non riesce a trovare bene il pallone. Sulla ribattuta arriva Sabelli che conclude contro il difensore avversario: pallone in rimessa laterale.

14′ Monza ancora in attacco. Birindelli serve con il tacco Mota che cerca il fondo, riserve Birindelli che prova il traversone. Pallone accompagnato fuori da Sabelli nella corsia opposta.

10′ Kyriakopoulos molto vicino al primo tiro in porta, grande azione di casa che si spegna in angolo dopo il contrasto della difesa genoana.

8′ Forte conclusione di Maldini da fuori area dopo la ribattuta difensiva, Sabelli contrasta il tiro, Messias in scivolata devia in rimessa laterale. Problemi per l’arbitro che non sente l’audio del Var, Mariani ferma momentaneamente il gioco.

5′ Prima piccola occasione per il Monza, De Winter toglie le castagne dal fuoco sparando il pallone in rimessa laterale. Conseguentemente, azione del Monza stroncata dal guardalinee per un fuorigioco di Maldini.

3′ Primo cross di Sabelli raccolto da Mari, nella seconda incursione rossoblù, Vitinha prova a mettere teso in mezzo, trovando le mani di Pizzignacco. Genoa però molto aggressivo in questi primi frangenti, spinto anche dal settore opsiti gremito di supporters, settore sold out.

2′ Squadre che, dopo una prima pressione molto forte del Genoa verso la difesa di casa, si sono sistemate ordinatamente in campo. Messias e Vitinha molto alti e vicini a Pinamonti, molto alto in cerca di sponde. Genoa in controllo.

1′ Si comincia, primo pallone toccato da Petagna.

Primo Tempo

Monza (3-4-2-1): 21 Pizzignacco, 4 Izzo, 22 Mari, 5 Caldirola, 19 Birindelli, 32 Pessina, 38 Bondo, 77 Kiriakopoulos, 14 Maldini, 47 Mota, 37 Petagna. A disposizione: 6 Gagliardini, 10 Caprari, 11 Duric, 13 Pereira, 20 Forson, 27 Valoti, 30 Turati, 33 D’Ambrosio, 44 Carboni, 51 Bifulco, 69 Mazza, 70 D’Alessandro, 80 Vignato. Allenatore: Alessandro Nesta.

Genoa (3-5-2): 95 Gollini, 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez, 20 Sabelli, 10 Messias, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin, 9 Vitinha, 19 Pinamonti. A disposizione: 2 Thorsby, 8 Bohinen, 14 Vogliacco, 16 Leali, 17 Malinovsky, 18 Ekuban, 21 Ekhator, 27 Marcandelli, 39 Sommariva, 55 Accornero, 59 Zanoli, 69 Ahanor, 73 Masini. Allenatore: Alberto Gilardino.

Ammoniti: Izzo (MON), De Winter (GEN), Thorsby (GEN), Mari (MON)

Arbitro della partita il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Alberto Tegoni della sezione di Milano. Il quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu di Cagliari. Al Var Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVar Davide Massa di Imperia.

Monza. Buonasera cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il match della seconda giornata di Serie A ‘Monza vs Genoa’. Nella prima giornata, entrambe le squadre hanno ottenuto un punto. Il Genoa di Gilardino è riuscito ad arginare in modo quasi impeccabile le offensive interiste nella prima partita casalinga, recuperando il risultato a recupero inoltrato grazie a Messias, anche questa sera titolare. Il Monza arriva da un pareggio a reti bianche contro l’Empoli, in un match molto scarno di colpi di scena: un tiro in porta per ambo le squadre e nessun brivido. Nella scorsa annata, entrambi i confronti si chiusero con la vittoria del Monza, 2 a 3 a Marassi e 1 a 0 al Brianteo. Con due formazioni quasi speculari, ci sarà molto traffico sulle corsie, siccome entrambe le squadre prediligono il gioco sulle fasce utilizzando i cross. Ambo le formazioni schierate con la difesa a 3. Prima da titolare e con la maglia del Genoa per Pinamonti, arrivato per risanare il buco lasciato da Retegui. In coppia sempre Vitinha che, contro l’Inter, ha dimostrato di sapersi muovere nello stretto e rendersi pericoloso, oltre ad essere molto bravo ad utilizzare il fisico. Il Monza invece punta su Petagna prima punta con Dany Mota e Maldini subito alle spalle del 37, cercando di aggredire in 3 la difesa rossoblù formata da Vasquez, Bani e De Winter. Panchina per Malinovsky e Zanoli, entrambi potrebbero entrare a partita in corso come anche Ekuban, rientrato dall’infortunio.