Molassana, Oscar Vaccaro: “Obiettivo è far crescere i ragazzi in un ambiente sano”

Genova. Tra poco più di due settimane partirà ufficialmente la stagione sportiva 2024/25 per le leve giovanili del Molassana: il 26 agosto inizieranno i “grandi”, mentre i più piccoli si incontreranno a partire dal 2 settembre.

Lo rende noto il responsabile del settore giovanile e scuola calcio Oscar Vaccaro, facendo il punto su quello che si preannuncia un anno sportivo ricco di eventi e novità. “Faremo vivere ai nostri grandi e piccoli campioni una stagione divertente e stimolante” spiega. “In programma ci sono non solo allenamenti e campionati, ma anche sedute di tecnica individuale e tanti tornei, tra cui la 4ª edizione del Torneo di Natale per la scuola calcio e il tanto amato Trofeo Caravella, che giungerà alla sua 37ª edizione”.

L’attività di base e la scuola calcio partiranno ufficialmente il 2 settembre e saranno distribuite sui campi a 9 e a 5 per le categorie ricomprese tra Esordienti e Piccoli Amici, e quindi dalla leva 2012 alla leva 2019. “Offriremo ai nostri tesserati e alle loro famiglie un ambiente sano in cui grande importanza avranno la comunicazione, la correttezza e l’aggregazione”.

Tra le principali novità ci sono i lavori appena conclusi dell’impianto luci di nuova generazione sul campo a 9 e il prossimo intervento sulle reti di contenimento del campo a 11. Opere che andranno ad inserirsi in un più ampio piano di ristrutturazione iniziato nelle stagioni precedenti.

“Il nostro progetto sportivo non si ferma mai e l’ammodernamento dell’impianto darà un valore aggiunto alla società e gioverà alla crescita dei nostri ragazzi”. Il responsabile rossazzurro ha poi fatto il punto sul percorso delle leve giovanili e sul prestigioso staff tecnico scelto per il settore giovanile. “I 2007 andranno a completare la rosa della Juniores d’Eccellenza guidata da mister Maggiolini, mentre faranno ingresso nel settore giovanile i Giovanissimi della leva 2011. Fondamentale ultimo anno di Allievi per la leva 2008: questa stagione sarà propedeutica all’ingresso nel calcio degli adulti. Completano il settore giovanile le rose degli Allievi 2009 e i Giovanissimi della leva 2010”.

L’attività di base tornerà al completo con la nuova leva 2012 che andrà a completare la categoria Esordienti assieme alla leva già consolidata 2013. Completano l’organigramma calcistico per la scuola calcio i Pulcini 2014 e 2015, Primi Calci 2016 e 2017 e i piccoli puffetti della leva mista di Piccoli Amici 2018/19.

Da novità a conferma gradita, anche il calcio femminile sarà protagonista a Molassana. Le nostre ragazze prenderanno parte alla stagione 2024/2025 con le formazioni Under 15 e Under 12, due leve in continua crescita sotto l’aspetto tecnico e aggregativo. Infine, tutti i portieri dalla prima squadra ai Primi Calci avranno la possibilità di svolgere sedute specifiche con i nostri preparatori qualificati e capaci di trasmettere ai ragazzi la giusta passione per questo ruolo così difficile ma al contempo affascinante.

“Buona fortuna a tutti i mister, collaboratori tecnici, preparatori dei portieri e una menzione particolare per due uomini di spessore come Paolo Tuttino e Antonio Masia, ormai parti integranti e di qualità indiscussa di questa società. Grazie al loro supporto tecnico rendono indispensabili le sedute di tecnica individuale nella scuola calcio”.

“Vi aspettiamo numerosi per la nuova stagione ormai alle porte – conclude Vaccaro. – Nel ringraziare i dirigenti di leva, che contribuiscono ogni giorno alla crescita organizzativa societaria, auguro a tutti i tecnici e staff un buon anno calcistico pieno di soddisfazioni e serenità. Seguirà nei prossimi giorni la pubblicazione dei nostri attesi open day che partiranno già dal 26 agosto per il settore giovanile maschile e femminile”.