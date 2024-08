Genova. Michele Peirotti è un nuovo attaccante dell’Anpi Casassa.

L’ex attaccante di Baiardo, Arenzano e Molassana è il giocatore di alto profilo, che va ad irrobustire la squadra del presidente Fabio Boschi, che commenta l’operazione conclusa da Fabrizio Fileni.

“Abbiamo fatto un ulteriore sforzo, in quanto riteniamo che l’arrivo di Michele Peirotti ci permette di alzare l’asticella qualitativa dell’organico messo a disposizione di mister Mattia Chiesa, una citazione di merito va a Fabrizio Fileni per la chiusura positiva dell’operazione.

E’ visibilmente raggiante il presidente Fabio Boschi, che vede nell’operazione del giovane attaccante Peirotti, un segnale che va oltre un semplice acquisto di mercato: “Peirotti ha la chance di dimostrare tutto il suo indubbio valore, per lui si tratta di una stagione molto importante, da sfruttare in pieno”.

“Crediamo, in totale sintonia con il direttore sportivo Marcello Riolfi e mister Mattia Chiesa, che questo gruppo molto omogeneo e unito e pronto a raggiungere gli obiettivi prefissati e ritengo che Mattia Altamore, Davide Crosetti, e Stefano Perego saranno il nostro valore aggiunto”.

Fabio Boschi è un fiume in piena: “Mi piacerebbe vedere il nostro campo del ‘XXV aprile’ pieno di di spettatori ogni volta che giocheremo in casa, per creare un senso di appartenenza indispensabile e fondamentale, abbiamo deciso che l’entrata sarà gratuita, quindi ci aspettiamo tanti persone che vengano a sostenerci in ogni momento della stagione”.

Il presidente conclude mettendo in evidenza come tutti dovranno stare insieme con il sorriso, senza isterie e momenti di nervosismo: “ Questo è il mio calcio e nessuno potrà mai condizionare le mie scelte”.