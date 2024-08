Mezzanego, inaugurata la nuova viabilità. Garibaldi: “Lavori di squadra con il ministero”

Genova. “Un buon lavoro di squadra ha portato in tempi brevi a risolvere una questione pendente da anni: quella della demolizione del ‘voltino’ di Mezzanego. Una situazione di cui mi sono occupato in prima persona e che ho seguito su mandato del viceministro Edoardo Rixi, recandomi anche più volte a Roma”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Sandro Garibaldi.

“Grazie al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad Anas, al sindaco di Mezzanego Danilo Repetto, oggi abbiamo inaugurato la nuova viabilità sulla Strada Statale 586 della Val d’Aveto. Significa più visibilità e più sicurezza per gli automobilisti che vi transitano. Un primo intervento eseguito dopo la caduta di calcinacci dal voltino che avevano reso pericolosa la viabilità, in attesa di quello che consideriamo risolutivo per l’allargamento della strada, che è in programma l’anno prossimo”.