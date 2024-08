Genova. Nottata e prima mattinata con rovesci e qualche colpo di tuono sul settore centro-orientale, in esaurimento mattutino. Cieli parzialmente nuvolosi o velati altrove. A partire dal primo pomeriggio sarà possibile lo sviluppo di temporali pomeridiani sulla dorsale Appenninica, con maggior interessamento del settore orientale, ove non si escludono locali sconfinamenti entro sera tra Spezzino e Tigullio . Instabilità che potrà protrarsi in serata e nottata sul settore orientale.

L’afflusso di aria più fresca in quota sulle regioni settentrionali, favorirà una condizione di spiccata instabilità pomeridiana con locali coinvolgimenti costieri, il tutto in un contesto termico prettamente tardo-estivo.

Raffiche sostenute dai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovesato Occidentale tra tarda nottata e mattinata (40-50 km/h)

Venti: moderati/forti sul settore centro-occidentale dai quadranti settentrionali. Deboli o al più moderati altrove.

Mari: stirati da Nord sotto costa, molto mossi al largo del settore occidentale. Poco mossi sulla costa di Levante.

Temperature: Stazionarie od in leggero calo sui settori interni , stazionarie o in lieve calo i valori massimi in costa.

Costa: Min: +18/+25°C – Max: +25/+31°C

Interno: Min: +11/+20°C – Max: +21/+29°C