Genova. Prosegue il periodo di espansione dell’anticiclone verso l’Europa centrale con giornate che saranno quindi ampiamente soleggiate almeno fino alla fine del weekend quando un impulso in transito potrebbe portare invece a qualche precipitazione sull’Italia settentrionale: questo dunque il meteo in Liguria per oggi, giovedì 22 agosto e per i prossimi giorni secondo le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Il meteo di oggi 22 agosto in Liguria

Al mattino avremo cielo sereno o al più velato ovunque. Nel pomeriggio è previsto un aumento dell’instabilità nell’interno della nostra regione, con la possibilità di temporali sparsi lungo tutto l’arco alpino e appenninico. I nuclei instabili sul centro-levante tenderanno, per effetto delle correnti in quota, a spostarsi inoltre verso il Piacentino. Tra il tardo pomeriggio e la serata, infine, cieli “sporchi” prevalentemente sul centro levante a causa dei temporali del pomeriggio.

I venti saranno in regime di brezza. Il mare mosso sarà a levante durante la notte, in scaduta fino a poco mosso ovunque nel corso della giornata. Le temperature saranno prevalentemente stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 21 e 32 gradi, nell’interno tra 13 e 32 gradi.

Domani, venerdì 23 agosto

La giornata di domani sarà più stabile, con schiarite diffuse sul lato costiero della Liguria e qualche nube in più nell’interno sempre nel corso del pomeriggio. I venti soffieranno in regime di brezza, il mare sarà calmo e le temperature ancora stazionarie.

Il meteo di Limet per sabato 24 agosto in Liguria

Quella di sabato 24 agosto, secondo i previsori di Limet, sarà una giornata irregolarmente nuvolosa, con belle schiarite alternate a fasi invece più coperte specialmente all’interno. Possibilità di rovesci a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri. Temperature ancora stazionarie con massime attorno ai 30 gradi sia sulla costa sia nell’entroterra. Il mare sarà tra quasi calmo e poco mosso.