Liguria. Nessuna tregua dell’alta pressione sul Mediterraneo, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, la situazione non è destinata a cambiare, secondo le previsioni, almeno fino a metà della settimana prossima.

Continua il disagio fisiologico per il caldo. Oggi la giornata si apre con cielo velato specie tra genovese e Tigullio. Nel pomeriggio possibili temporanei fenomeni temporaleschi su Alpi Liguri e Val d’Aveto. Altrove cielo generalmente poco nuvoloso.

Venti a regime di brezza, mare poco mosso. Temperature generalmente stazionarie sulla costa minime tra +23 e +27° C, massime tra +29 e +33° C. Nell’interno minime tra +13 e +22° C, massime tra +25 e +33° C.

Giovedì 8 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti a regime di brezza. Mare tra quasi calmo e poco mosso. Temperature stazionarie, in lieve aumento le massime nell’interno.

Venerdì 9 agosto

Giornata stabile, con cielo in prevalenza sereno. Temperature stazionarie o in leggero aumento, mare poco mosso, venti a regime di brezza.