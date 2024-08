Liguria. È iniziato ufficialmente il fine settimana più caldo dell’estate 2024. Sabato 10 agosto in Liguria si fanno i conti con temperature sopra i 30 gradi, combinate a un tasso di umidità che renderà la cappa di calore ancora più pesante.

Le previsioni per la giornata non svelano nulla di nuovo: sole su tutta la regione e disagio fisiologico per caldo in aumento, unica eccezione l’entroterra in prossimità delle Alpi Liguri, dove nel pomeriggio si formerà un po’ di nuvolosità cumuliforme che potrebbe potare a qualche isolato temporale.

I venti sono deboli, in regime di brezza nel pomeriggio, e le temperature variano dai 24-26 gradi di minima ai 32-34 di massima sulla costa, dai 18-22 ai 29-34 nell’interno.

A Genova, lo ricordiamo, sabato 10 agosto è la seconda giornata da bollino arancione e precede una giornata ancora più calda, domenica 11 agosto, la prima cui è stato assegnato il bollino rosso dal ministero della Salute.