Genova. Al mattino un po’ di nubi sparse a ponente, in trasferimento dalla costa verso l’interno, ma senza fenomeni; in genere soleggiato altrove a parte qualche nube bassa costiera. Nel pomeriggio cielo sereno praticamente ovunque. Da segnalare la possibilità di qualche piovasco sulle Alpi Liguri e sulle testate della Val d’Aveto, ma in allontanamento verso il Piacentino. In serata parziale infittimento delle nubi basse sul settore centro-occidentale della costa, cielo sereno altrove.

Fine settimana soleggiato e con disagio da caldo in aumento stante la presenza di aria umida in arrivo dal mare. Non si prevedono precipitazioni.

Venti: Da deboli a moderati da sud

Mari: Generalmente poco mosso

Temperature: Prevalentemente stazionarie, ma con tasso di umidità in aumento.

Costa: Min: +21/+25°C – Max: +28/+31°C

Interno: Min: +13/+19°C – Max: +25/+33°C