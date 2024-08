Genova. L’anticiclone tende a un indebolimento e contestualmente si avvicinano fresche correnti atlantiche, che nel corso del fine settimana determineranno un netto peggioramento delle condizioni meteo a Genova e in Liguria, nel corso di oggi, sabato 17 agosto ma soprattutto di domani, domenica 18 agosto.

Ecco le previsioni del tempo del Centro Meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Il meteo di oggi, sabato 17 agosto, a Genova e in Liguria

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi su gran parte del territorio regionale, locali addensamenti più consistenti potranno interessare il settore centrale. Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi interni, nel pomeriggio locali rovesci o temporali associati su Alpi Liguri ed Appennino orientale. Sul resto della regione situazione pressoché invariata con alternanza tra sole ed annuvolamenti.

Nel corso della serata deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, aumento della nuvolosità con i primi rovesci che inizieranno ad interessare savonese e genovesato occidentale. Nella notte su domenica rovesci e temporali, di forte intensità, in estensione verso levante.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali; dal pomeriggio rinforzi fino a tesi, specie a ponente e sui versanti padani. Mare poco mosso, in aumento a mosso sul centro-ponente entro sera. Temperature stazionarie o in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 21 e 32 gradi, nell’interno tra 11 e 33.

Il meteo di domenica 18 agosto

Tra notte e la mattinata temporali di forte intensità, con possibili nubifragi. Ventilazione a tratti forte. Nella notte sviluppo di forti temporali sul settore centrale, entro la mattinata fenomeni che coinvolgeranno anche Tigullio e levante regionale. Precipitazioni che potranno assumere carattere di nubifragio. Durante il resto della giornata permarranno condizioni di spiccata instabilità, attesi rovesci o temporali sparsi, specie nelle zone interne.

Venti nella prima parte di giornata moderati a rotazione ciclonica, ma non mancheranno rinforzi fino a forti. Nel corso del pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali. Mare mosso, fino a molto mosso in serata. Temperature in deciso calo.

La giornata di lunedì 19 agosto

Nuvolosità sparsa e a tratti consistente, specie a levante, non si escludono locali piovaschi nelle zone interne. Nel pomeriggio maggiori schiarite ad iniziare da ponente. Temperature minime stazionarie od in lieve calo, massime in rialzo. [Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti]