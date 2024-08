Liguria. L’area di alta pressione presente sulla penisola iberica cerca di riprendere terreno verso il Mediterraneo centro-orientale, spingendo l’afflusso fresco in quota verso l’est Europa. Instabilità pomeridiana e temperature in lieve aumento saranno protagoniste della seconda parte di settimana.

Secondo il Centro Limet, oggi mercoledì 28 agosto, poco nuvoloso ovunque entro la tarda mattinata. A partire dal primo pomeriggio fenomeni convettivi in formazione sull’ Appennino di levante e sul comparto delle Alpi Marittime/Liguri, con possibili locali sconfinamenti costieri tra Tigullio e spezzino entro il tardo pomeriggio/sera. Esaurimento dei fenomeni ovunque entro sera con cieli velati o al più poco nuvolosi su tutta la regione.

Venti moderati/forti sul settore centro-occidentale dai quadranti settentrionali. Deboli o al più moderati altrove. Mari stirati da Nord sotto costa, molto mossi al largo del settore occidentale. Poco mossi sulla costa di levante. Temperature stazionarie od in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi: sulla costa minime tra 19 e 25 gradi, massime tra 25 e 33 gradi; all’interno minime tra 12 e 20 gradi, massime tra 21 e 32 gradi.

Giovedì 29 agosto cieli sereni o poco nuvolosi pressoché ovunque per tutto il periodo, con instabilità pomeridiana confinata alle dorsali di confine appenniniche e al comparto delle Alpi Marittime/Liguri

Venti deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione a regime di brezza dai quadranti meridionali nelle prime ore pomeridiane sul settore orientale. Mari poco mossi o quasi calmi ovunque. Temperature in lieve aumento, soprattutto nei valori minimi in costa.

Venerdì 30 agosto giornata stabile su tutta la regione con qualche fenomeno sulle dorsali Alpine di confine.

Temperature in lieve aumento. Mari quasi calmi o calmi ovunque.