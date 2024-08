Mattinata di code in autostrada tra esodo estivo, incidenti e veicoli in avaria

Genova. Mattinata complicata sulle autostrade della Liguria, complice l’esodo estivo verso le località della Riviera.

In realtà a creare i maggiori disagi sul nodo di Genova è un incidente nella galleria del Turchino, sulla A26 in direzione nord, che ha visto tre mezzi coinvolti. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone ferite. Sul tratto interessato si sono formati 3 chilometri di coda.

Traffico intenso che porta disagi anche tra Pegli e il bivio A10/A7 Milano-Genova (direzione Genova).

Altri 7 chilometri di coda sono segnalati sempre sulla A26 tra il bivio A26/diramazione A7 e Masone, in direzione Genova, a causa di un veicolo in avaria all’altezza di Ovada.

Nel Ponente si segnalano per ora 4 chilometri di coda in A10 coda tra Savona e Spotorno per traffico intenso. Altri 2 chilometri si registrano tra Albisola e Varazze per traffico intenso.