Ecco il maltempo di Ferragosto: nubifragio e tromba marina sul Ponente, allagamenti e danni

Liguria. Com’era stato previsto in anticipo dai bollettini meteo è arrivato il maltempo di Ferragosto in Liguria. Mentre su Genova si addensano le nubi, un violento nubifragio ha colpito il Ponente ligure , in particolare (per ora) la zona di Ventimiglia e dell’imperiese e la Costa Azzurra, causando danni considerevoli.

Come riporta Riviera24, raffiche di vento fino a 100 km/h hanno sferzato Ventimiglia, mentre una tromba marina ha capovolto le imbarcazioni del circolo velico di Ospedaletti.

A Sanremo alberi sono caduti in via Nuvoloni e allagamenti hanno interessato via Fiume, con la polizia locale mobilitata in stato di allerta. A Imperia le raffiche di vento hanno rovesciato diversi banchi del mercato di Porto Maurizio, causando ulteriori disagi. A Vallecrosia il lungomare ha subito gravi danni, mentre a Bordighera si registrano allagamenti e danni agli stabilimenti balneari.

Per ora nessun problema sul settore centrale della regione, anche se nelle prossime ore la pioggia potrebbe comunque lambire i dintorni di Genova. Nel pomeriggio non si escludono forti temporali sull’entroterra del Levante.

E nel Ponente è già esplosa la polemica perché, nonostante le previsioni locali avessero indicato l’imminente tempesta, la Regione Liguria non ha emesso alcuna allerta meteo. Il bollettino di vigilanza emesso il 14 agosto indica una “bassa probabilità di temporali forti anche associati a repentini colpi di vento e grandine“. In realtà era noto il rischio di fenomeni localmente intensi favoriti dalla temperatura molto alta del Mar Ligure (anche oltre 30 gradi in alcune zone) che fornisce un grande potenziale di energia alle perturbazioni. Scenario che evidentemente non è stato giudicato compatibile con uno stato di allerta.