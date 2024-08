Ha un malore e rischia di annegare, salvato da un poliziotto libero dal servizio

Genova. Si è sentito poco bene mentre nuotava, forse a causa del grande caldo, e ha rischiato di annegare, spaventato e in affanno. Fortunatamente la sua richiesta di aiuto è stata notata da alcuni bagnanti, che hanno lanciato l’allarme mobilitando due “angeli custodi” che si sono immediatamente tuffati e sono riusciti a riportarlo a riva.

È successo a Cogoleto domenica pomeriggio, a rispondere alla richiesta di aiuto un poliziotto libero dal servizio, e in spiaggia con la famiglia, e un turista che ha scelto le spiagge del ponente genovese per trascorrere una caldissima domenica agostana. Il pensionato si è tuffato intorno alle 18, e pochi minuti dopo alcuni bagnanti lo hanno visto chiedere aiuto. La scena ha attirato l’attenzione del poliziotto, in servizio alla questura di Genova, e turista piacentino, entrambi sotto l’ombrellone del vicino stabilimento balneare Thelma Beach: senza neanche parlarsi i due si sono lanciati in acqua diretti verso l’uomo in difficoltà, seguiti dal bagnino.

Il poliziotto è stato il primo a raggiungere l’uomo, che stava iniziando a ingoiare acqua, e lo ha traghettato a nuoto verso la riva. Una volta al sicuro il pensionato si è ripreso: sotto gli sguardi atterriti dei bagnanti ha ricominciato a respirare e all’arrivo dell’ambulanza si sentiva sufficientemente bene da rifiutare il trasporto. Riunito alla compagna, che ha assistito alla scena dalla spiaggia libera, ha ringraziato i suoi angeli custodi, entrambi visibilmente commossi.