Stroncato da un malore mentre nuota in mare: anziano di 80 anni muore a Vesima

Genova. Il suo corpo privo di seni è stato visto alla deriva da una piccola barca che passava in zona, e dopo la segnalazione è stato recuperato da una motovedetta della guardia costiera. Portato a riva, però, non c’è stato più nulla da fare, e ai soccorritori non è rimasto altro da fare che dichiararne la morte.

Questo il dramma che si è svolto questa mattina nella acque tra Vesima e Arenzano, dove un uomo di 80 anni è stato trovato senza vita tra le onde. Raccolto, è stato portato presso il porticciolo di Arenzano, dove lo attendevano i soccorsi che lo hanno provato a rianimare per diverse decine di minuti.

Gli averi dell’uomo erano in spiaggia a Vesima, e dopo essere stati recuperati sono stati infine consegnati ai familiari.