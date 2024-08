Malore da caldo, operatrice Amiu finisce con il mezzo contro una vetrina e due passanti

Genova. Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, in via San Vincenzo, nel centro di Genova. Una donna alla guida di un mezzo di servizio Amiu ha accusato un malore a causa del caldo e, perdendo il controllo del furgone, è finita contro la vetrina di un negozio, travolgendo anche due passanti.

A segnalare l’accaduto il sindacato Uiltrasporti. Alcuni referenti del sindacato si trovavano sul posto per caso. Hanno parlato direttamente con l’operatrice Amiu, una donna di 57 anni, che ha detto di essersi sentita svenire, un calo di pressione, all’improvviso e di non aver fatto a tempo a fermare il mezzo.

Il mezzo per la raccolta dei rifiuti è finito quindi contro la vetrina di un negozio di pelletteria e ha investito una donna e una ragazza di 13 anni. Entrambe non sono in gravi condizioni e sono state prese in carico dagli operatori del 118 e delle pubbliche assistenze. La ragazzina è stata portata al Gaslini in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale.

“Poteva essere una tragedia per le persone coinvolte, lavoratrice compresa, fortunatamente non è andata così – tuonano dalla Uiltrasporti Liguria – Non si può lasciare al caso la sicurezza sul lavoro e sulle nostre strade: i lavoratori hanno diritto alla prevenzione, all’idratazione e all’applicazione del protocollo sul calore firmato in Prefettura nel nel mese di giugno. Ci riserviamo di intraprendere azioni di lotta se non verranno attivate subito misure di prevenzione all’interno del servizio per scongiurare ulteriori colpi di calore che possono mettere a repentaglio la vita di chi è in servizio e della cittadinanza”.

Nei giorni scorsi la Uiltrasporti aveva distribuito diverse centinaia di bottigliette d’acqua presso alcune strutture Amiu che ne erano sprovviste.