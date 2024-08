Mafie nei pascoli, a Rezzoaglio giornata organizzata da Libera

Rezzoaglio. “Mafie nei pascoli. Come pecore in mezzo ai lupi” è il titolo della giornata organizzata da Libera nel Tigullio per il 25 agosto a Rezzoaglio in collaborazione con la comunione familiare bosco fontana di Rezzoaglio e la rivista “lavialibera”.

Sarà una giornata ricchissima di informazione sull’importanza della cura e dello sviluppo del territorio, anche per difenderlo da infiltrazioni mafiose.

Si parte con una mattinata di impegno concreto attraverso attività manuali, guidate da Fabrizio Bottari, presidente Consorzio della Quarantina, a favore del progetto “Terre a colori”; seguirà un pranzo conviviale preparato dalle famiglie aderenti alla Fondazione Bosco Fontana, e si prosegue con la visita alla “Casa dei Semi” e al “Museo delle patate tradizionali” recentemente inaugurati; termineremo con la visione della docu-inchiesta “Ipossia Montana” (di S. Nardacchione, A. Giagnorio e C. Fasciani) insieme a Sofia Nardacchione, coautrice, ed Elena Ciccarello, direttrice responsabile della rivista “lavialibera” in video-collegamento, con le quali approfondiremo il tema dell’infiltrazione mafiosa nei tranquilli territori montani.

La quota di partecipazione è di 18€, da versare in loco, per la copertura delle spese sostenute per il pranzo e l’organizzazione delle attività. Le attività sono adatte a grandi e piccini.

La prenotazione è obbligatoria per il pranzo e la partecipazione alle attività del mattino, da effettuare ai seguenti contatti: 333 8933937 – presidiogreen.libera@gmail.com, mentre le attività pomeridiane sono aperte fino ad esaurimento posti.