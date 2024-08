Lutto nel mondo scientifico genovese: è morta Lilia Capocaccia, ex direttrice del museo Doria

Genova. E’ morta la notte scorsa Lilia Capocaccia, naturalista, prima donna a diventare direttrice del museo di storia naturale Giacomo Doria e per molti anni coordinatrice dei musei del Comune di Genova.

Capocaccia si è spenta nella sua casa di via Orini all’età di 92 anni. A ricordarla il marito, Bruno Orsini, ex deputato della Democrazia cristiana, le figlie e il fratello Fabio Capocaccia, ex segretario generale del Porto di Genova.

Lunghissima la sua carriera: laureatasi nel 1953, l’anno successivo è entrata a far parte dello staff del museo Doria come conservatrice. Nel 1976 diventa direttrice, prima e ultima donna, per ora, a ricoprire quell’incarico.

Le esequie di Lilia Capocaccia sono fissate per domani, mercoledì 21 agosto alle ore 8.15 presso la chiesa di San Pio X ad Albaro.

Nella foto Lilia Capocaccia premiata da Soroptimist per i suoi 50 anni di attività