L’Italvolley domina contro gli USA: è oro a Parigi 2024!

Una medaglia d’oro storica per la pallavolo italiana. Gli Stati Uniti sono stati l’ultima tappa della caccia all’oro, un oro che la nazionale azzurra non aveva mai vinto, con un 3-0 esaltante (25-18; 25-20; 25-17)

Un trionfo firmato da Julio Velasco, icona e guru del volley azzurro. “Nulla di più difficile di vincere quando tutti si aspettano che tu lo faccia” aveva dichiarato.

Un trionfo ottenuto superando nell’eliminazione diretta Serbia e Turchia con tenacia e la capacità di non mollare anche nei passaggi difficili.

Un trionfo che ha un po’ di Liguria. In questa storica spedizione azzurra tra le protagoniste c’è stata l’albisolese Ilaria Spirito. Classe 1994, un percorso partito dall’Albisola Pallavolo. Qualche infortunio, ma dopo la stagione con Fenera Chieri, culminata con il sollevamento della Coppa CEV, ha guadagnato la fiducia di Velasco, che l’ha voluta come tredicesima e parte integrante di un gruppo che, non è retorica in questo caso, ha fatto davvero la differenza. Per lei la soddisfazione dell’esordio a Parigi 2024 nel match vinto ai gironi contro la Turchia.