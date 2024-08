Lavoratori in nero e clandestini, maxi multa e sospensione dell’attività per il Covo di Nord Est

Santa Margherita Ligure. Attività sospesa e maxi multa da 55.000 euro per il Covo di Nord Est, la nota discoteca del Tigullio attiva anche nella ristorazione, dopo un controllo effettuato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure e dagli uomini dell’Ispettorato del Lavoro.

L’ispezione è stata effettuata nei giorni scorsi nell’ambito della campagna nazionale di contrasto al lavoro irregolare. Nella discoteca e nel ristorante annesso i militari hanno trovato sei lavoratori impiegati in nero, alcuni dei quali privi di permesso di soggiorno.

È stata dunque disposta la sospensione dell’attività per “gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo di manodopera irregolare”, e sono scattate sanzioni amministrative per 55.000 euro. Il legale rappresentante delle due società è stato inoltre denunciato.