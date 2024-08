Rete idrica, una giornata senz’acqua per mezza Sampierdarena: ecco dove e quando

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Martedì 6 agosto 2024, dalle ore 7:30 alle ore 20:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Salita Bersezio

• Via della Pietra

• Via Baden Powell

• Salita al Forte della Crocetta

• Corso Belvedere

• Salita Belvedere

• Scalinata Belvedere

• Corso Martinetti

• Via Porta degli Angeli

• Via Promontorio

• Salita Superiore Salvator Rosa

• Salita Inferiore Salvator Rosa

• Via Fanti

• Via Carrea

• Salita Dante Conte

• Via Balbi Piovera

• Corso Scassi

• Corso Magellano

• Via G.B. Monti

• Via dei Landi

• Via Marabotto

• Via Battaglini

• Via G. Mignone

• Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte, si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.