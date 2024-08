Lavori del Nuovo Gaslini, Linea Condivisa: “Necessità di dialogo con chi vive nel quartiere”

Genova. “Esprimiamo il nostro sostegno ai cittadini e alle cittadine del quartiere Quarto e al Comitato S. Gerolamo di Quarto nella loro legittima richiesta di maggiore attenzione e dialogo riguardo alla ristrutturazione dell’Ospedale Gaslini. Parliamo di un comitato costituito nel 2003, composto da cittadini che portano avanti questioni di grande impatto”.

Commentano il Consigliere Regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino e il Consigliere Comunale di Linea Condivisa Filippo Bruzzone, che aggiungono:

“Lo sosteniamo e lo ha ribadito anche lo stesso Comitato nelle audizione in Commissione Regionale: pur riconoscendo l’importanza dell’ampliamento e del miglioramento di una delle eccellenze sanitarie della Liguria, non possiamo ignorare le preoccupazioni dei residenti, giustamente allarmati dalle conseguenze che tali lavori possono avere sulla loro quotidianità e sicurezza.

Il Comune di Genova e la Regione devono essere al fianco dei cittadini e delle cittadine, garantendo una comunicazione trasparente e costante. È inaccettabile che i residenti vengano lasciati soli ad affrontare problemi di sicurezza stradale, inquinamento atmosferico e disturbi alla viabilità senza alcuna rassicurazione o intervento concreto.

La sicurezza stradale è una priorità: non più tardi di ieri alcuni camion in contromano hanno creato pericolosi disagi. L’intensificarsi del traffico pesante, con camion e autoarticolati a cinque assi, rappresenta un pericolo significativo. È necessario implementare misure di controllo e sicurezza adeguate per proteggere i residenti. L’assenza di centraline per monitorare la qualità dell’aria è un problema serio che deve essere affrontato con urgenza. Devono essere installati dispositivi di monitoraggio per garantire che i lavori non compromettano la salute dei residenti.

Inoltre, il Comune e la Regione devono migliorare la comunicazione con i cittadini, informandoli tempestivamente su tutti gli aspetti dei lavori e sui materiali trasportati dai cantieri. La mancanza di informazioni chiare e trasparenti alimenta solo incertezza e preoccupazione. Ad oggi il rapporto è solo tra Gaslini e le ditte, mentre il Comune sta fermo a guardare, senza risposte concrete per i cittadini con cantieri che andranno avanti per almeno tre anni.

Ecco dunque la logica di Comune e Regione: capaci di fare grandi proclami quando c’è la realizzazione di un’opera pubblica, ma poco interessati a ciò che accade sul territorio e a chi lo vive. Scarsissima di forze di Polizia Locale, nessuna presenza di centraline per valutare la qualità dell’aria, scarsa valutazione della tenuta della strada che passerà da un carico, quasi esclusivamente, di auto a uno di autotreni.

Sosteniamo la protesta pacifica, anche se dovesse portare a momenti di presidi stradali, e ci impegniamo a portare avanti le istanze dei cittadini in tutte le sedi istituzionali opportune. La ristrutturazione del Gaslini è un progetto importante, ma non può e non deve avvenire a scapito della qualità della vita di chi vive nel quartiere”.