Latitante da 7 anni, si presenta in caserma per denunciare un documento smarrito e finisce in carcere

Genova. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione ormai da 7 anni, mai eseguito. Alla fine è stato però lui stesso a “consegnarsi”, presentandosi in una caserma dei carabinieri per denunciare lo smarrimento di un documento, denuncia che ha portato alla luce il provvedimento.

Il protagonista di una vicenda è un sessantenne condannato a due anni e otto mesi di carcere per tentata estorsione in concorso nel 2017. L’uomo, all’epoca 52enne, non ha mai scontato la pena ed era evidentemente uscito dal “radar” delle forze dell’ordine, sino a quando non si è presentato lui stesso ai carabinieri.

Quando i militari hanno raccolto la denuncia relativa al documento smarrito si sono subito accorti dell’ordine di carcerazione. Il sessantenne è stato quindi trasferito in carcere.