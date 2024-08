L’arte incontra la musica: ballare tra i dipinti al Bonfin di Nervi

Genova. Venti opere di altrettanti artisti, ciascuna ispirata a una canzone differente. Venti canzoni che si potranno ascoltare semplicemente scansionando un codice QR, mentre dal vivo si alterneranno musicisti di varie estrazioni, mentre il pubblico potrà ballare tra i dipinti. Sarà un’esperienza immersiva di colori e note, quella che si terrà l’8 agosto al Bonfim Club di Nervi. E’ la seconda tappa del percorso avviato da LineOut, la galleria virtuale fondata dalla giovane artista Elisa Nicolini con il duplice obiettivo di offrire agli artisti emergenti uno spazio, per ora online ma presto anche fisico, nel quale avere visibilità gratuitamente, e di celebrare Genova attraverso eventi artistici nei suoi luoghi storici.

Il primo step era stato, il 1° giugno scorso, l’evento “Visioni Emergenti”, durante il quale 20 giovani artisti avranno la possibilità di esporre gratuitamente i loro lavori nell’antica sede di Villa Migone, simbolo della storia di Genova. Forti delle oltre duemila presenze registrate in un solo giorno in quella suggestiva cornice storica, i fondatori di LineOut hanno pensato una nuova mostra collettiva, questa volta in una location come il Bonfim Club, ormai da molti anni parte dell’identità artistica e culturale genovese.

L’appuntamento è per l’8 agosto quando, a partire dalle 16.30 e fino alle 2 del mattino andrà in scena “L’arte incontra la musica”. “Abbiamo chiesto a venti artisti di creare un’opera ispirandosi a un brano musicale – spiega Elisa Nicolini – Il brano sarà inserito nella descrizione dell’opera e i visitatori potranno ascoltare in diretta la canzone selezionata dall’artista”. Il progetto resta quello di portare avanti il connubio tra l’arte che è stata e quella che sta nascendo, utilizzando palazzi storici, piazze e altri spazi culturali. “Organizzeremo workshop in collaborazione con istituti d’arte, invitando i ristoratori locali a partecipare come sponsor, affiancando così la tradizione culinaria a quella culturale – spiega Nicolini – La sinergia non può non riguardare la musica: abbiamo stretto partnership con scuole di musica locali per integrare esibizioni dal vivo durante le mostre. Ogni evento sarà un’occasione per esplorare come la musica possa interagire con le opere visive, creando un’esperienza immersiva per i visitatori”. Alla serata parteciperanno musicisti classici come Vera Ingrid Canepa e Mayura, cantanti rap come Bumo, Il Prof, Den Toki, Junkie Rhymes, e i Dj emergenti Afrodite ed Evergreengo.

Elisa Nicolini è nata a Genova il 21 marzo 1997, modella, pittrice, è un’artista che ha trasformato la sua passione per l’arte in una carriera di successo.

Nel 2021 la sua opera “Abbandono” è stata premiata e pubblicata dalla rivista “Art Now”. Nel 2022 ha partecipato a una mostra collettiva a Roma, in Via Margutta, dove il critico Vittorio Sgarbi ha visto e commentato positivamente il suo lavoro. Il suo talento ha oltrepassato i confini nazionali, portandola a partecipare nel 2023 al “Premio Artisti Italiani a Londra” presso l’Espacio Gallery.

Prima di immergersi completamente nel mondo dell’arte, Elisa ha avuto una brillante carriera nel settore della moda, lavorando come modella e pubblicitaria per marche di prestigio a Genova e a Milano. Questa esperienza le ha permesso di sviluppare un senso estetico raffinato che si riflette nelle sue opere pittoriche. Oggi, Elisa Nicolini è un nome riconosciuto nell’ambito artistico, conosciuta per la sua capacità di catturare emozioni profonde e per la sua dedizione alla pittura.

Nel marzo 2024 fonda LineOut Gallery (Lineoutgallery.it) sulla cui vetrina virtuale espongono le proprie opere artisti di ogni estrazione, competenza e provenienza.