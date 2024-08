La scrittrice e attivista genovese Cecilia Parodi indagata per odio razziale: è stata denunciata da Liliana Segre

Milano. Frasi antisemite contro Liliana Segre e l’affermazione di odiare tutti gli ebrei, tutti gli istraeliani “dal primo all’ultimo”. Per questi motivi la scrittrice e attivista originaria di Genova Cecilia Parodi, che ora vive in Sardegna, è indagata a Milano per ‘istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa’ e per diffamazione aggravata dall’odio razziale. A denunciarla proprio la stessa Liliana Segre dopo che in un video, pubblicato su Instagram nei mesi scorsi, avrebbe affermato “odio tutti gli ebrei”.

Su Instagram, stando a quanto ricostruito nelle indagini, Parodi avrebbe prima usato frasi antisemite contro Segre e poi, dopo un commento di un utente, avrebbe anche pronunciato una serie di affermazioni come “odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo…”.

Secondo quanto riporta l’Ansa proprio per queste frasi la Procura ipotizza anche l’accusa di istigazione a delinquere, assieme a quella di diffamazione aggravata.

Dopo la denuncia e l’iscrizione del fascicolo per le due ipotesi di reato, gli inquirenti dovranno valutare anche eventuali profili di competenza territoriale a indagare e se sarà necessario semmai trasmettere gli atti di indagine ad altra sede giudiziaria.