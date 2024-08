La Sampdoria è davvero GT: ufficializzato Gennaro Tutino

GT è la sigla di Gran Turismo, per indicare vetture ad alte prestazioni e adatte a lunghe percorrenze. E sembra quello che intende fare la Sampdoria quest’anno. Dopo Massimo Coda, ecco Gennaro Tutino. 17 goal per il primo lo scorso anno in Serie B, 20 reti per l’ex Cosenza.

Quello che sta portando avanti il direttore sportivo Pietro Accardi è un piccolo capolavoro. Come noto, la Sampdoria non si è approcciata al mercato con casse piene di soldi da spendere. Bisognava lavorare col bilancino, sforbiciando prima di inserire. Eppure, l’ex ds dell’Empoli ha portato alla corte di Andrea Pirlo due attaccanti top per la serie cadetta.

Salgono a quattro le novità annunciate dal club blucerchiato oggi. In precedenza, era stato ufficializzato il tris di innesti dal Como: il centrocampista Alessandro Bellemo, il portiere Simone Ghidotti e l’esterno Nicholas Ioannou.