“La Genova che verrà”, a settembre l’assemblea pubblica di Confcommercio

Genova. Il 16 settembre 2024 si terrà a Genova, presso la prestigiosa Sala delle Grida di Palazzo della Borsa, l’Assemblea Pubblica di Confcommercio Genova e Confcommercio Giovani Imprenditori Genova “La Genova che verrà”. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Istituto Bruno Leoni e Comin & Partners, rappresenta un momento di cruciale importanza per il futuro della città, di dialogo e di confronto intorno alle sue prospettive di crescita economica, imprenditoriale e sociale.

Il convegno sarà l’occasione per presentare e approfondire i risultati dello studio “La libertà economica nelle città italiane”, realizzato dall’Istituto Bruno Leoni: un’indagine su oltre 100 capoluoghi italiani, di cui è stata stilata una graduatoria secondo le prerogative e le condizioni di libertà economica – intesa come facoltà per gli individui e le imprese di investire, crescere e innovare – che in questi si osservano. Genova e, più in generale, la Liguria hanno evidenziato un potenziale ancora in buona parte da esprimere su tali opportunità di sviluppo.

Tali evidenze saranno al centro del confronto e del dibattito istituzionale dell’Assemblea, che in un lavoro partecipato riunirà le autorità nazionali e locali, gli esperti e gli addetti ai lavori, intorno ai temi cruciali per il futuro della Città, come il miglioramento dell’attrattività e della competitività, la creazione di un ambiente favorevole per gli investimenti, la promozione della crescita e dell’innovazione e le strategie per sostenere l’imprenditoria locale.

“Genova ha un grande potenziale di crescita e innovazione. È fondamentale che le istituzioni lavorino a stretto contatto con i corpi intermedi per mettere in atto politiche efficaci che possano rilanciare la nostra città – ha commentato Alessandro Cavo, Presidente di Ascom Confcommercio Genova – L’Assemblea Pubblica sarà un’importante occasione di confronto e di elaborazione di strategie e di una visione comuni”.

“Il nostro studio evidenzia le opportunità che Genova può cogliere per diventare un centro economico più dinamico e competitivo – ha commentato Carlo Stagnaro, Direttore Ricerche e Studi dell’Istituto Bruno Leoni – L’Assemblea Pubblica sarà un’opportunità per discutere soluzioni concrete e innovative per il futuro della città.”

“L’Assemblea Pubblica rappresenta un momento fondamentale per discutere delle sfide e delle opportunità che Genova deve affrontare – ha affermato Daniele Pallavicini, Presidente dei Giovani Imprenditori di Ascom Genova – Vogliamo lavorare insieme per creare un ecosistema in cui le imprese possano prosperare e i giovani talenti trovino spazio per esprimere il loro potenziale.