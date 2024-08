Jakukai, al Porto Antico un viaggio alla scoperta dell’Oriente e delle arti marziali

Genova. Un viaggio alla scoperta dell’Oriente attraverso lo sport e non solo. È la biennale Jakukai: Viaggio nelle arti marziali, cultura e radici tradizionali, evento inserito nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e che sabato 14 e domenica 15 settembre animerà la Piazza delle Feste del Porto Antico.

La kermesse, organizzata dall’associazione Jakukai, porterà sul tatami della Piazza delle Feste allenamenti interstile delle principali arti marziali – karate, judo, jujitsu e kali – che coinvolgeranno anche atleti con disabilità e ai quali parteciperanno maestri di fama internazionale.

Durante la due giorni si alterneranno esibizioni e dimostrazioni di campioni delle varie discipline, ma sono previsti anche momenti di edutainment in cui ai bambini e agli adulti sarà data la possibilità di sperimentare le diverse discipline, soprattutto quelle adattate a chi ha disabilità. In programma anche laboratori culturali dedicati all’arte della calligrafia giapponese, alla ceramica e agli scacchi.

Sarà fitto anche il programma dei convegni gratuiti e aperti a tutti e che avranno per filo conduttore “Arti marziali e la prevenzione alla violenza”. Sabato 14, attesa per lo spettacolo serale “Movimenti senza confini: arte marziale e danza in dialogo”, che vedrà un confronto tra atleti e danzatori.

“Un viaggio approfondito nelle arti marziali in due giornate interamente dedicate alle discipline orientali in un Porto Antico già cuore di tanti eventi in questo anno speciale – afferma l’assessora allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – I tatami che animeranno piazza delle Feste sono pronti ad ospitare allenamenti ed esibizioni per atleti di ogni abilità affiancati da campioni e maestri di fama internazionale. Con ‘Jakukai: Viaggio nelle arti marziali, cultura e radici tradizionali’ lo sport incontra, ancora una volta durante Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, la cultura con laboratori e conferenze aperte a tutti. Per i partecipanti, per gli appassionati e per tutti coloro che vorranno immergersi in questo speciale viaggio sarà anche l’occasione per scoprire la nostra città con tutte le sue bellezze ed eccellenze”.

“Siamo molto onorati e felici del fatto che il nostro evento sia stato inserito nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello sport – afferma Francesco Canepa, presidente dell’associazione Jakukai – . Si tratta di un progetto in cui abbiamo investito molte risorse e impegno e di cui siamo veramente orgogliosi perché si tratta di un’occasione per offrire alla città un momento dedicato allo sport inteso non tanto come attività agonistica e competitiva ma piuttosto come aggregazione, crescita, incontro e condivisione”.