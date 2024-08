Investe donna mentre attraversa la strada e poco dopo una coppia davanti ad un panificio

Sestri Levante. Alla guida di un suv, un uomo, nella tarda tarda mattinata, ha investito una donna di 35 anni che a Riva Trigoso attraversava via Libertà sulle strisce. Il conducente si è fermato per prestare soccorso alla donna, poi affidata alle cure dei medici che hanno optato per il trasporto in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

Ma la pessima giornata del conducente non era ancora finita: pochi minuti dopo, lo stesso ha infatti investito una coppia che in via Genova si trovava davanti ad un panifico.

Coppia soccorsa dalla Croce Rossa di Riva Trigoso e trasportata al pronto di Lavagna. Sul posto polizia municipale e carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei due incidenti e stabilirne le cause.