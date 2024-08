Genova. Sono circa 500 gli insegnanti precari in Liguria, circa 30 mila a livello nazionale, che, dopo aver superato il concorso indetto nel 2020, si sono visti superare da chi ha partecipato ai concorsi successivi realizzati con i fondi Pnrr.

Questa mattina, in via Assarotti, davanti all’ufficio scolastico regionale, un presidio di alcuni di loro, alcune decine, che hanno esposto striscioni con scritto “Stabilizzate tutti! Idonei con merito 2020”.

“Noi abbiamo superato un concorso e attendiamo di essere stabilizzati − spiega Michele, insegnante di pianoforte – o almeno chiediamo al ministero di trovare soluzioni per la nostra situazione”.

“Le immissioni in ruolo di quest’anno saranno pochissime rispetto a noi che siamo in attesa − aggiunge Andrea, insegnante di geografia − quando bastava autorizzare tutti i posti o fare i bandi per quelle classi di concorso, come matematica, lettere o sostegno dove i posti si esauriscono presto”.

Una delegazione è stata ricevuta dai vertici del provveditorato. Il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale Gianni Pastorino, che ha partecipato al presidio, aggiorna: “Sono state date alcune garanzie sulla possibilità di estendere il numero degli insegnanti coinvolti utilizzando la graduatoria dei concorsi 2020, ma senza fornire l’esattezza dei numeri. C’è quindi il rischio concreto che le misure annunciate possano risultare insufficienti”.

guarda tutte le foto 8



Presidio insegnanti precari in via Assarotti

Per Pastorino si tratta di: “Una battaglia che va oltre il sacrosanto diritto di ottenere un lavoro stabile e sicuro: è una questione che riguarda anche il futuro della scuola pubblica che si trova a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico in una situazione di enorme difficoltà. Non possiamo accettare che si continui a mantenere migliaia di contratti di precarietà, negando alle scuole la possibilità di coprire tutte le cattedre necessarie. Questa scelta, purtroppo, comporta gravi conseguenze: agli studenti non sarà garantita la continuità didattica, un principio fondamentale per la qualità dell’istruzione”.

L’esatta dimensione delle ulteriori unità di insegnanti coinvolti sarà definita solo dopo la ricognizione delle rinunce delle assunzioni, e quindi all’inizio della prossima settimana.