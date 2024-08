Incidente tra moto in via 30 Giugno, strada chiusa e due feriti in ospedale

Genova. Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9 in via 30 Giugno, sulla sponda destra del Polcevera all’altezza di Rivarolo. La strada è stata chiusa dalla polizia locale e due persone sono rimaste ferite.

A scontrarsi sono state due moto, la dinamica è ancora da chiarire.

Il traffico è stato interdetto in entrambe le direzioni per consentire i rilievi da parte del nucleo infortunistica della polizia locale e soprattutto per verifiche tecniche sulla viabilità, dato che in quel punto è presente anche un’area di cantiere.

Nello schianto sono rimasti coinvolti i due motociclisti, soccorsi dal personale dell’automedica del 118, della Croce Bianca di Cornigliano e della Croce Azzurra di Fegino. Le loro condizioni sono apparse meno gravi del previsto e per loro è scattato il trasporto all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.