Incidente sulla statale della Val Trebbia, gravissimo motociclista: strada chiusa

Genova. Ennesimo incidente stradale sulla strada statale 45 della Val Trebbia. Questo pomeriggio, sabato 3 agosto, un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto ed essere caduto a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 al km 41 della statale 45, all’altezza del Comune di Montebruno, in provincia di Genova. Si è trattato di un incidente autonomo. La motocicletta è andata distrutta.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine – i carabinieri – per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Sul posto gli operatori del 118 con l’automedica, la Croce Rossa di Montebruno e l’elisoccorso di Albenga per il trasporto del ferito. Il motociclista ha riportato vari traumi ed è in codice rosso, il più grave.