Schianto sulla statale della Val Trebbia, motociclista va a sbattere contro il guardrail: strada chiusa

Genova. Grave incidente stradale nella tarda mattinata di sabato sulla SS45, la statale della Val Trebbia, all’altezza di Montebruno. Un motociclista di 25 anni originario del Piemonte ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail, precipitando poi per cinque metri lungo le fasce sottostanti.

Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Montebruno e dell’automedica, ma le sue condizioni sono apparse da subito serie ed è stato disposto il trasporto in ospedale con l’elicottero Drago. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco per stabilizzarlo e riportarlo su strada.

La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni all’altezza del km 37. Sul posto personale anche i carabinieri per accertare la dinamica e il personale di Anas per la gestione del traffico e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.