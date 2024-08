Schianto auto-moto sulla statale della Val Fontanabuona: trentenne in elicottero al San Martino

San Colombano Certenoli. Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì sulla strada statale 225 della Val Fontanabuona all’altezza di San Colombano Certenoli, dove un’auto e una moto si sono scontrate.

Lo schianto è avvenuto nei pressi della frazione di Chiesa Nuova. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 31 anni, soccorso da ambulanza e automedica inviate sul posto dal 118.

Alla luce delle sue condizioni, apparse da subito molto serie, è stato disposto il trasporto in ospedale in elicottero e sul posto è intervento dunque Drago, che ha accompagnato il ferito all’ospedale San Martino in codice rosso. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi e l’accertamento della dinamica.

Il traffico nel tratto è stato bloccato e deviato per consentire le operazioni di soccorso.