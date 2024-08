Aggiornamento ore 10.30 – Terminati i rilievi della polizia locale dopo il drammatico incidente della scorsa notte: il traffico nella corsia di levante del sottopasso di Caricamento è ripreso.

Aggiornamento ore 8.30 – I rilievi sono ancora in corso e permane la chiusura al traffico in direzione di Levante: tutti i mezzi in arrivo da ponente vengono deviati in via delle Fontane e piazza della Nunziata con disagi per la circolazione.

Genova. Notte drammatica per le strade di Genova, dove un motociclista di circa 30 anni è morto a causa di un incidente avvenuto nel sottopasso di Caricamento. L’episodio si sarebbe verificato verso le 4 del mattino, quando il corpo senza vita dell’uomo è stato notato da alcuni automobilisti di passaggio.

Scattati i soccorsi, i medici del 118 sono accorsi sul luogo dell’incidente ma per il giovane centauro non c’è stato più nulla da fare. Addosso non aveva documenti, secondo quanto riportato dai soccorritori.

Al momento la dinamica dell’incidente è ancora incerta, e non si sa con certezza se siano stati coinvolti altri mezzi. Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso il transito del sottopasso in direzione Levante per procedere con i rilevi del caso: il traffico è deviato verso via delle Fontane con grandi disagi per la circolazione.