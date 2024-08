Incidente mortale in A7 e cantieri in A26: la notte di quasi “isolamento” di Genova

Genova. Notte davvero complicata quella appena trascorsa per le autostrade genovesi, che hanno visto la chiusura in contemporanea di A26 e A7 – le due principali direttrici tra Genova e il nord – a causa dei cantieri e di un gravissimo incidente avvenuto nella tarda serata di ieri.

Quest’ultimo episodio è avvenuto nel tratto piemontese tra Serravalle e Vignole Borbera in direzione del capoluogo ligure. Secondo quanto emerso, due vetture si sarebbero scontrate, forse nei pressi di una area di cantiere: nel violentissimo impatto un’uomo sarebbe deceduto, mentre un’altra persona è stata ricoverata d’urgenza presso l’ospedale di Alessandria. L’incidente si è verificato poco prima delle 23: per permettere i soccorsi è stato necessario chiudere la tratta, che infine è stata riaperta alle 5 del mattino, con gravissimi disagi per il traffico soprattutto dei camion diretti al porto di Genova.

Disagi acuiti dalla chiusura per cantieri della A26 tra Predosa e Masone. Una terribile concomitanza che di fatto a quasi “isolato” la provincia di Genova con il Piemonte, nelle direttrice nord sud che in questi giorni di fine agosto è tra le più utilizzate del paese.

Le chiusure della A26 in notturna andranno avanti anche nei prossimi giorni: martedì 27 agosto, dalle 22.00 è prevista la chiusura del tratto tra il bivio dell’A10 e il casello di Ovada. Interdizione al traffico fino alle 6.00 del giorno successivo. Mercoledì 28 agosto, dalle 21.00, sarà chiuso il tratto tra Predosa e Masone in direzione Genova. Provvedimento in vigore fino alle 6.00 del giorno successivo con uscita prevista al casello di Novi Ligure o deviazione verso la A7. In direzione opposta chiusura tra le 22.00 e le 5.00 tra la A10 e il casello di Ovada. Lo stesso provvedimento è previsto il giorno successivo (giovedì 29 agosto) tra le 22.00 e le 6.00. Domenica 31 agosto infine chiuderà ancora il tratto tra Predosa e bivio tra A26 e A10 tra le 22.00 e le 5.00. Possibile affidarsi alla rete della viabilità ordinaria.