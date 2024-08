Scontro auto-moto nelle gallerie tra Deiva Marina e Moneglia, due feriti

Moneglia. Incidente nella tarda mattinata di domenica nelle gallerie che uniscono Deiva Marina a Moneglia, dove un’auto e una moto si sono scontrate.

Lo scontro è avvenuto mentre i due mezzi percorrevano le gallerie in direzione Moneglia: l’automobilista ha frenato e il motociclista, che viaggiava con un passeggero, l’ha tamponato.

Centauro e passeggero sono stati soccorsi dall’automedica e dell’ambulanza inviate sul posto dal 118 di Lavagna e accompagnati rispettivamente all’ospedale San Martino e all’ospedale di Lavagna per accertamenti, entrambi in codice giallo (il primo con un sospetto trauma cranico).

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica e anche per regolare il traffico, interrotto nelle gallerie per il tempo necessario a portare a termine il soccorso.