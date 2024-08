Cogoleto. Incidente nel pomeriggio di martedì in via al Deserto, sulle alture di Cogoleto, dove un’auto è finita ribaltata in mezzo alla strada.

A bordo dell’auto viaggiavano quattro persone, e all’arrivo dei soccorsi due erano riuscite a uscire autonomamente mentre altre due erano ancora bloccate all’interno dell’abitacolo. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, che le hanno aiutate a uscire a le hanno poi affidate al personale medico presente sul posto.

La centrale del 118 ha inviato due ambulanze – della Croce Rossa di Varazze e della Croce Verde di Mele – intervenute insieme con l’automedica e due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Varazze e una di Multedo.

Nessuno è rimasto ferito in modo grave. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio ma sembra non siano coinvolti altri mezzi.