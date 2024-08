Borgoratti, frontale tra autobus e macchina: due feriti e strada chiusa (poi riaperta)

Genova. Mattinata difficile per il traffico della zona di Borgoratti, dove, nell’omonima via una vettura si è scontrata frontalmente con un autobus di linea, provocando due feriti per fortuna in condizioni non gravi.

Ancora da accertare la dinamica: secondo le prime informazioni le due vetture si sarebbero scontrate vicino ad una intersezione, anche se non sono chiare ancora le responsabilità.

Sul posto la polizia locale che ha chiuso la strada per oltre due ore in modo da procedere con i rilievi del caso e per bonificare la sede stradale dai tanti vetri sparsi sull’asfalto.

Le due persone rimaste ferite, passeggeri del bus, sono stati assistiti del personale medico del 118, giunto sul posto, e poi accompagnate al pronto soccorso del San Martino, in codice giallo, per accertamenti.