Caos sulla A7: rimorchio di un tir spacca l’asfalto mentre un camion si ferma per un’avaria

Genova. Giornata davvero complicata per il traffico autostradale genovese, con un doppio guasto che di fatto ha gettato ancora una volta l’A7 nel caos con chilometri di code e disagi per automobilisti e camionisti.

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 17.30, in direzione di Genova tra Isola del Cantone e Busalla, dove un tir si è dovuto fermare per una avaria. Il mezzo ha occupato una corsia, creando di fatto un collo di bottiglia verso il capoluogo ligure, in queste ore raggiunto da centinaia di auto per le partenze dei traghetti. Al momento si registrano 3 chilometri di code.

Situazione ancora peggiore nella carreggiata nord, dove un tir, per cause ancora da chiarire, ha perso il rimorchio che, cadendo sulla sede stradale, ha solcato l’asfalto per diversi metri con uno “scavo” largo quasi dieci centimetri, come riportato dalla Polizia Stradale. Un danno che necessita una riparazione immediata, cosa che sarà eseguita nelle prossime ore. Anche in questo caso disagi a volontà per chi è in viaggio su quella tratta, con code e rallentamenti per oltre tre chilometri