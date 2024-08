Incidente in A26, coda verso Genova: tre auto coinvolte

Genova. Ennesima mattinata difficile per la viabilità sul nodo autostradale genovese, dove si registrano diversi chilometri di code in A26 e in A7.

Nel primo caso, in direzione di Genova, a causa di un incidente che ha coinvolto tra veicoli, per fortuna senza feriti, si viaggia incolonnato per almeno sei chilometri tra il raccordo con l’A7 e l’uscita di Masone, in direzione del capoluogo ligure.

Qualche problema anche in A7 dove, sempre in direzione di Genova, si registrano rallentamenti tra Bolzaneto e il bivio con l’A12 a causa di alcuni cantieri presenti.