Genova. Incidente stradale intorno alle 19 di oggi, mercoledì 14 agosto, sulla autostrada A12 Genova Livorno in direzione Genova tra i caselli di Recco e Nervi.

Coinvolta nell’incidente un’automobile con una persona a bordo che è rimasta ferita ed è stata soccorsa in codice rosso, il più grave, per diversi traumi riportati. Le sue condizioni, per fortuna, si sono poi rivelate non drammatiche e il codice è passato a verde.

Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118 con l’automedica e i militi della Croce Verde di Camogli a supporto.

Sul tratto di autostrada tra Recco e Genova Nervi si è formato un chilometri di coda a partire dal km 17 in direzione del capoluogo ligure.