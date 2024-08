Inchiesta sui dragaggi in porto, 8 persone nel registro degli indagati. Al vaglio anche il ruolo di Signorini

Genova. Almeno otto persone, tra dipendenti della Regione Liguria e dell’Autorità Portuale, sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura sui presunti dragaggi fuorilegge in porto e sullo scarico di materiale nel canale di calma. E nell’elenco potrebbe entrare anche l’ex presidente dell’Authority, Paolo Emilio Signorini, finito il 7 maggio in carcere nell’inchiesta per corruzione che ha coinvolto anche Giovanni Toti e attualmente agli arresti domiciliari.

L’inchiesta è coordinata dalla pm Eugenia Menichetti e dalla collega Monica Abbatecola della Direzione distrettuale antimafia, visto che i reati ipotizzati sono, a vario titolo, smaltimento o traffico illecito di rifiuti, oltre a una serie di violazioni in materia ambientale. I carabinieri del Nucleo operativo ecologico stanno svolgendo accertamenti anche sul ruolo avuto nella vicenda da Signorini, ai tempi ancora a capo dell’Autorità Portuale.

I lavori finiti nel mirino della procura risalgono al 2022 ed erano finalizzati a consentire l’ingresso e l’attracco di navi di grande stazza. Il materiale di risulta sarebbe stato caricato dalle ditte appaltatrici su bettoline e scaricato nel bacino di Sestri Ponente, pratica che, secondo gli inquirenti, doveva essere autorizzata dal Ministero e non soltanto dalla Regione, come è invece avvenuto.

Nei mesi scorsi era stato sentito in procura come persona informata dei fatti anche l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, e di recente sono stati convocati due funzionari regionali in qualità di indagati. Signorini potrebbe finire nei guai anche in questo filone di inchiesta alla luce dei dirigenti e dei funzionari che hanno firmato le autorizzazioni alle operazioni. Le pm vogliono inoltre capire se il materiale doveva essere considerato o meno un rifiuto ed essere quindi sottoposto ad analisi chimiche e tossicologiche prime del riutilizzo, cosa che non sarebbe stata fatta per ridurre i tempi e i costi.

Il tema era stato già portato in consiglio regionale nell’agosto del 2023 da Selena Candia, consigliera della Lista Sansa, che aveva parlato dei “700 mila metri cubi di fanghi e detriti dragati nei pressi della Stazione Marittima e sversati nel canale di calma davanti alle spiagge di Pegli e Multedo. Parliamo di una quantità di materiale potenzialmente pericoloso corrispondente a circa 9.200 container pieni – aveva detto la consigliera – Un’enormità. Questi fanghi anziché essere trattati in vasche specifiche come avviene nei porti di Livorno e Civitavecchia sono stati sversati in mare senza alcun controllo, a ridosso di una zona balneare molto frequentata dai cittadini del ponente genovese”.