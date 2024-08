Incendio sulla rete ferroviaria nello Spezzino: caos treni con ritardi e cancellazioni

Genova. Un incendio scoppiato nella notte tra le stazioni di La Spezia Centrale e La Spezia Migliarina ha provocato gravi problemi alla circolazione ferroviaria di tutta la rete ligure. Disagi per i pendolari che hanno trovato ritardi di diverse decine di minuti.

Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso d’accertamento, si sono sviluppate intorno alle 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, ma i danni alle strutture sono stati ingenti. A causa dell’evento, tutti i treni, da quelli ad alta velocità ai regionali, hanno subito ritardi e limitazioni di percorso. Molti regionali sono stati addirittura cancellati, lasciando numerosi passeggeri a terra.

Secondo quanto comunicato dalla stessa Trenitalia “i treni Alta Velocità e Intercity coinvolti nel rallentamento della circolazione hanno subito limitazioni di percorso e registrato ritardi fino a 240 minuti. I treni Regionali coinvolti nel rallentamento della circolazione hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso”.

Disagi anche per i pendolari in viaggio sulla tratta savonese a causa di un guasto avvenuto questa mattina al treno intercity 505 in partenza da Ventimiglia alle 6.37 e diretto a Roma Termini. La corsa è stata cancellata, mentre Trenitalia ha comunicato ai passeggeri di utilizzare i primi treni utili per raggiungere prima Genova ed eventualmente le altre destinazioni.

Tra gli altri disagi, nell’ora in cui scriviamo questo articolo, i prossimi treni che subiranno modifiche: Il treno IC 658 Livorno Centrale (5:25) – Milano Centrale (10:00) oggi ha origine da Sestri Levante. I passeggeri in partenza da: Livorno Centrale, Pisa Centrale, Viareggio e Massa Centro possono utilizzare i primi treni utili fino a Genova, dove trovano proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; La Spezia Centrale possono utilizzare il treno R 12320 Sarzana (6:08) – Savona (8:50) che oggi ha origine da La Spezia Centrale alle ore 6:38.

Il treno IC 662 Livorno Centrale (6:25) – Milano Centrale (10:55) oggi termina la corsa a Massa Centro. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 37614 Salerno (19:43) – Torino Porta Nuova (9:25) fino a Genova Piazza Principe, dove trovano proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno IC 37614 oggi ferma anche a Carrara, Sarzana, Levanto, Sestri Levante e Camogli.

Il treno IC 666 Livorno Centrale (8:35) – Milano Centrale (13:53) oggi ha origine da La Spezia Centrale alle ore 10:10. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.