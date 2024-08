Rovegno. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 agosto, a Rovegno, in alta Val Trebbia, all’interno di un capannone che conteneva materiale infiammabile tra cui bombole di gpl e pellet stoccato.

Sul posto, in via Alla Baracchina, diverse squadre di vigili del fuoco da Genova e anche dalla vicina Bobbio, in provincia di Piacenza.

Il rogo divampato poco dopo le 16 all’interno di una tensostruttura si è propagato anche a una porzione di bosco. Al momento la situazione è sotto controllo, dicono i pompieri.

Ma le operazioni di spegnimento si sono rivelate molto complicate sia perché la zona non è facilmente accessibile sia perché all’interno del capannone si trovavano le bombole, che sono esplose. Danneggiato un escavatore.

Le tre squadre, dopo aver steso una lunga tubazione per l’acqua, sono riuscite a scongiurare l’esplosione della maggior parte delle bombole e domare l’incendio.

Sul posto anche i soccorsi medici ma dai vigili del fuoco dicono che non c’è stato alcun ferito.