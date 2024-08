Genova. Un incendio boschivo è divampato sulle alture di Pegli, a Genova, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto.

Le fiamme si sono propagate per ragioni tutte da chiarire nella zona alle spalle della Vetta, dietro il quartiere di Pegli 2 e in un’area non facilmente raggiungibile.

Il rogo sta distruggendo una porzione di macchia mediterranea ma al momento non minaccia abitazioni o altre strutture.

Una colonna di fumo è visibile dalla costa e dal mare e il forte odore di legna bruciata è spinto verso l’abitato di Pegli.

Sul posto i pompieri con squadre e mezzi aerei, e l’ausilio dei volontari antincendio della protezione civile, ma le operazioni di spegnimento sono molto difficili a causa del forte vento di tramontana che soffia sui crinali e alimenta ulteriormente il rogo.

I vigili del fuoco di Genova sono contemporaneamente impegnati anche a tenere sotto controllo l’altro incendio scoppiato in mattinata nella zona dell’Alpe Sisa, nell’entroterra della Val Bisagno, e i focolai rimasti nella zona di Carsi, nel parco dell’Antola.