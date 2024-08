Incendio nel parco regionale dell’Antola, in fiamme quattro ettari di bosco

Valbrevenna. Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di giovedì nei boschi in località Carsi, nel comune di Valbrevenna, nel territorio del Parco naturale regionale dell’Antola, impegnando diverse squadra tra vigili del fuoco e volontari anti incendio boschivo.

Le fiamme sono divampate in una zona molto impervia sul monte Liprando e si sviluppano su una superficie di circa quattro ettari. Sul posto, per contenere il fronte e spegnerle, sono presenti due squadre di vigili del fuoco, tre di volontari e un elicottero.

Il direttore delle operazioni di spegnimento ha però chiedo il supporto del Canadair per evitare che l’incendio si propaghi ulteriormente in una zona ricca di vegetazione.

Non sono chiare le cause, e non si esclude possa essere doloso. Dal 27 in Liguria è in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio, che prevede tra le altre cose il divieto di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio boschivo.