Incendio nel parco dell’Antola, il sottobosco brucia ancora: si spera nella pioggia

Genova. Hanno ripreso vigore sotto le ceneri le fiamme covate in queste ore nel sottobosco del monte Liprando, tra Valbrevenna e Montoggio, all’interno del parco dell’Antola, dopo che i vigili del fuoco di Genova avevano praticamente estinto l‘incendio partito nei giorni scorsi a seguito della caduta di un fulmine.

Dopo diversi giorni di interventi con canadair e elicotteri, vista la zona impervia, il fronte del fuoco è stato contenuto e circoscritto, ma dalle ceneri questa mattina sono spuntati nuove piccole colonne di fumo, segno inequivocabile che il fondo del bosco aveva ripreso a bruciare.

Per questo motivo il presidio dei pompieri sul posto si è nuovamente intensificato, con anche la predisposizione di una vasca di ricarica per il “secchio” dell’elicottero: si spera che nelle prossime ore, con una nuova perturbazione in arrivo, la pioggia possa dare una mano. Nel frattempo, pur sotto controllo, il rogo continua a consumare terreno, mentre sono ripresi i voli degli elicotteri. Le operazioni andranno avanti tutto il giorno.