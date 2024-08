Incendio nel parco dell’Antola, fiamme domate e sotto controllo: in fumo ettari di bosco

Genova. E’ stato domato non senza fatica l’incendio divampato nella giornata di ieri in un bosco presso il comune di Valbrevenna, all’interno del parco regionale dell’Antola: le fiamme hanno bruciato diversi ettari di bosco e sottobosco prima di “arrendersi” all’operato dei vigili del fuoco, intervenuti con mezzi aerei e squadre di terra coadiuvate da volontari antincendio.

Le fiamme sono divampate in una zona molto impervia sul monte Liprando e hanno interessato diversi ettari, almeno quattro, che sono stati quindi compromessi. Complicate le operazioni di spegnimento, essendo la zona non raggiungibile con i normali mezzi: le squadre hanno lavorato tutta la giornata di ieri e tutta la notte con monitoraggio continuo. Nel corso della mattinata saranno effettuati nuovi sorvoli per verificare la presenza di eventuali nuovi fronti o di focolai rimasti attivi.

Non sono chiare le cause, e non si esclude possa essere doloso. Dal 27 in Liguria è in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio, che prevede tra le altre cose il divieto di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio boschivo.